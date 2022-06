Gorące słońce w Gdańsku, a potem "przytulne" więzienie, czyli jak nie wracać z urlopu

36-latek miał do odbycia karę 1.5 roku za kratkami za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Skutecznie unikał organów ścigania od 2020 roku, ukrywając się poza granicami Polski.

Długi weekend wydał mu się nie tyle okazję do odnowy duchowej, co do skorzystania z dobrej pogody nad polskim morzem. Poszukiwany spędzał krótki urlop w Gdańsku. Jak się okazało, wynajmował on domek letniskowy, posługując się fałszywymi danymi.

Pod koniec ubiegłego tygodnia lubelscy kryminalni pojechali sprawdzić, czy urlopowicz faktycznie spędza czas w Polsce. To była prawda, został więc zatrzymany. Chciał jednak być niezwykle cwany i podawał mundurowym nieprawdziwe dane.

Na nic się to nie zdało, a krótki wypad nad morze zakończył się jego szybkim powrotem, tyle że do zakładu karnego na 1.5 roku.