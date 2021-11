Hakerzy zaatakowali Urząd Wojewódzki. Zamiast informacji dla cudzoziemców, adresy stron porno

Do włamania doszło we wtorek wieczorem. W źródle strony cudzoziemcy.lublin.gov.pl zostały opublikowane linki do filmów „dla dorosłych”.

– Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do organów ścigania – mówi Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego. I zapewnia: – Zhakowana podstrona nie zawierała danych osobowych i znajduje się na wydzielonym serwerze, całkowicie odseparowanym od innych systemów IT urzędu. Nie doszło do jakiegokolwiek wycieku danych wrażliwych.

Po ujawnieniu ataku hakerskiego na serwer, na którym działa strona wydziału, został on odłączony od internetu. W tym czasie usunięto kontrowersyjne treści i – jak informuje rzeczniczka – przeprowadzono analizę dotyczącą m.in. sposobu przełamania zabezpieczeń. Witryna pod wspomnianym adresem jest już dostępna.