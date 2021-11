Miejsce już jest, tylko windy brak. Można pomóc osobom niepełnosprawnym

>>> Zbiórka na pomoc Stowarzyszeniu

– Nasze Stowarzyszenie powstało z potrzeby serca. Mając wśród członków własnych rodzin osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, widzieliśmy, że gdy tylko wchodzą oni w dorosłość i kończą edukację, zostają pozostawione samym sobie. Postanowiliśmy im pomóc – mówi Dorota Jurkowska, prezes stowarzyszenia.

Wiosną Stowarzyszenie otrzymało z zasobów miejskich pół bliźniaka.

– Dostaliśmy go w nieodpłatne użytkowanie na 15 lat – mówi pani prezes. – Kończymy już remont wykonywany z własnych środków. Musieliśmy wyburzyć i postawić nowe ściany, żeby pokoje miały odpowiednie rozmiary. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowaliśmy też łazienki.

Po zakończeniu prac w domu zamieszkać będzie mogło sześciu niepełnosprawnych. Całodobową opiekę nad nimi sprawować będzie trzech etatowych pracowników m.in. pedagog specjalny i terapeuta zajęciowy.

– Zanim dojdzie do przeprowadzki, wybudować musimy tylko szyb windowy i zamontować windę. Potrzebujemy na to ponad 170 tys. zł. To znacznie przewyższa nasze możliwości. Dlatego na portalu zrzutka.pl założyliśmy akcję „Na budowę szybu windowego” – mówi Jurkowska. – Prosimy o pomoc wszystkie osoby mogące wspomóc nas przynajmniej niewielką kwotą. Z takich niewielkich datków może powstać coś bardzo dobrego.