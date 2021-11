Ile może zarobić święty Mikołaj?

Mimo że za oknami jesienna aura to w sklepach i reklamach telewizyjnych już pojawiają się bożonarodzeniowe akcenty. To znak, że wkrótce na dobre wkroczymy w świąteczny czas. To także znak, że pracę będą mieli wszyscy przebierający się za św. Mikołaja.

– Tak, planujemy taką akcje także w naszym centrum handlowym – mówi o przygotowaniach do świąt Katarzyna Kołyga, ze Skende Shopping w Lublinie. – Będzie trwała przez cały grudzień. Zorganizujemy warsztaty i inne zajęcia dla dzieci. A Mikołajów będzie aż dwóch. Pracujemy także nad atrakcją, której jeszcze w Lublinie nie było – dodaje i zastrzega, że na razie więcej informacji nie może ujawnić.

Co do samych Mikołajów, to centrum handlowe będzie korzystało z usług firmy zewnętrznej oferującej obecność świętego.

Co zrobi Mikołaj?

Ogłoszeń o pracę w charakterze Mikołaja czy jego pomocników z dnia na dzień jest coraz więcej. Swoje usługi oferują także sami Mikołajowie. Jeden z nich mieszka kilkadziesiąt kilometrów od Lublina i już zachęca do kontaktu w sprawie imprez w przedszkolach, firmach a nawet w domach. Przyniesie prezenty, które wcześniej dyskretnie przekażą mu rodzice.

Jakiej zapłaty oczekuje? Tego zdradzić nie chce, tłumacząc że to zależy od liczby dzieci, organizacji imprezy… Generalnie o swojej świątecznej pracy mówić nie chce.

Więcej zdradza za to przedstawicielka jednej z firm poszukujących animatorów do świątecznych ról. Praca w kilku galeriach handlowych w Polsce: – Umowa zlecenie, stawka godzinowa, czas pracy elastyczny, wynagrodzenie od 20 złotych brutto – mówi.

Święty niedoceniany

Wśród ofert jest bardzo dużo propozycji zatrudnienia za najniższą krajową, czyli nieco ponad 18 złotych za godzinę brutto, ale można trafić także na bardziej lukratywne propozycje. Firma, która organizuje dużą świąteczną imprezę na PGE Stadionie Narodowym oferuje od 21,50 do 32,50 zł brutto za godzinę pracy. Zadaniem jest oprowadzanie dzieci po przygotowanych atrakcjach.

Jest też firma działająca w Warszawie i jej okolicach, która poszukuje Mikołajów. Specjalnie na Wigilię. Jeżeli ktoś zgodzi się na pracę w godzinach 16-21, to może otrzymać około 800 zł. Wydłużenie pracy do godz. 22 oznacza już 1 tys. złotych.

Krzysztof Inglot, prezes firmy Personel Service w rozmowie z portalem money.pl wyjawia: – Osoba, która pracuje na dworze, to zarobi około 17 do 25 złotych za godzinę. Tam często dochodzą premie za wielkość sprzedaży, ale też dodatek energetyczny, bo te osoby często pracują na mrozie. Hostessy to praca najczęściej dla młodych osób, tu się zarabia 15-17 złotych na rękę za godzinę.

Zastrzega, że nie do końca jeszcze wiadomo, jak pandemia wpłynie na zapotrzebowanie na Mikołajów.