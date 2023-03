Impreza rolnicza w Lublinie. Dla zwiedzających nagrody warte 75 tys. złotych

Depresja i myśli samobójcze. Ryzyko podnosi brak snu

Psychiatrzy apelują o zachowanie higieny snu. Ankieta przeprowadzona wśród studentów wykazała, że osoby, które śpią za mało, wybudzają się w nocy, zmagają się z zaburzeniami snu i koszmarami, częściej doświadczają problemów natury psychicznej. Są to m.in. depresja, stany lękowe, a nawet myśli samobójcze. To o tyle istotne, że na świecie notowanych jest coraz więcej prób samobójczych. Już ponad co trzecia kończy się śmiercią.