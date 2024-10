Unijne miliony na medycynę transgraniczną. W Lublinie powstanie nowy ośrodek

Projekt zostanie zrealizowany przez WOMP w Lublinie i Wołyńskie Obwodowe Centrum Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka w Łucku w ramach programu Interreg Next Polska–Ukraina 2021-2027. Celem współpracy jest zwiększenie dostępności profilaktycznej opieki medycznej na terenie wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.

– Dziś wręczamy umowy w ramach programu Interreg, co oznacza, że etap wstępny już za nami. Teraz przed WOMP-em i szpitalem w Łucku etap inwestycyjny, zakup specjalistycznego sprzętu oraz współpraca i wymiana doświadczeń. To wszystko będzie służyło mieszkańcom województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Dziękuję paniom dyrektor za dobrze wykonaną pracę – powiedział w piątek marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Inwestycja zakłada powstanie w Lublinie nowego budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz utworzenie w Łucku Centrum Badań Profilaktycznych i Rehabilitacji. W obydwu punktach znaleźć się mają poradnie ortopedyczne, ginekologiczno-położnicze i pracownie rehabilitacji.

Ośrodki mają być wyposażone w nowoczesny sprzęt do badań profilaktycznych. W Lublinie będą to m.in. kriokomora, robot, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych. Łuck otrzyma m.in. kolposkop, histeroskop, wysokospecjalistyczne USG czy bieżnia do reedukacji chodu.

W ramach porozumienia, obie placówki zorganizują szkolenia dla kadry. Lubelski WOMP przeszkoli z opracowania i wdrażania programów profilaktycznych, szczególnie w zakresie nowotworów kobiecych i chorób kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Z kolei Łuck doszkoli lubelską kadrę z fizjoterapii pacjentów pediatrycznych.

Dodatkowo, opracowane zostać mają nowe programy profilaktyczne dla mieszkańców województwa lubelskiego i Wołynia.

Całkowity koszt projektu to prawie 4,2 mln euro, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 3,7 mln euro, a wkład województw lubelskiego to 333 tys. euro. Całość ma być ukończona w styczniu 2027 roku.