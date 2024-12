Jak widzisz Lublin w przyszłości?

Mikołajkowa tablica z życzeniami od mieszkańców stanęła pod lubelskim Ratuszem. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Monika Kwiatkowska do godziny 12 będzie pytać mieszkańców o to, co ich zdaniem trzeba zmienić w Lublinie.

Po akcji, karteczki z pomysłami nie zostaną wyrzucone do kosza. Radna Kwiatkowska zapewnia, że przeanalizuje każde życzenie i spróbuje wdrożyć je w życie.

- W dniu świętego Mikolaja chciałam zaproponować rozmowę z mieszkańcami Lublina, żeby przedstawili swoje życzenia wobec miasta, czyli czego potrzebują, czego chcą, co jest im niezbędne, a co może zbędne - zachęca do udziału w akcji radna. - Jestem tu po to, aby poznać zdanie mieszkanców których spotykamy na co dzień, a którzy nie mają czasu, żeby się udzielać. Te pomysły zbiorę, przeanalizuję i mam nadzieję, że wdrożę w życie.

Wśród pierwszych pomysłów znalazło się lodowisko pod chmurką czy darmowe parkingi i komunikacja miejska.