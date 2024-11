Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Piątek – 15 listopada 2024

Pogodę w Polsce kształtować będzie rozległy klin wysokiego ciśnienia znad Atlantyku oraz niż z centrum nad Północnym Atlantykiem. W związku z tym nad południową i środkową część Lubelszczyzny napłyną ciepłe i wilgotne masy powietrza polarnego morskiego, a nad północną chłodniejsze masy powietrzne. Piątkowy poranek może przywitać nas lokalnymi mgłami oraz temperaturą od 2 do 4°C. W ciągu dnia odczuwalny będzie niewielki wzrost temperatury od 4 do 7°C. W dzień zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami. Lokalnie mogą występować opady mżawki, deszczu i deszczu ze śniegiem. Wiatr umiarkowany lub silny z sektora zachodniego.

Sobota - 16 listopada 2024

W sobotę pogodę nadal kształtować będzie wyż, z centrum nad środkową Europa, przynoszący ciepłe i wilgotne masy powietrzne znad Niemiec i Francji. Po pochmurnej, ale ciepłej nocy w ciągu dnia mogą pojawić się lokalne przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia temperatura może wzrosnąć do 7°C. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3°C. Tylko lokalnie mogą występować słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni lub północno-zachodni.

Niedziela – 17 listopada 2024

Niedziela zdecydowanie będzie najcieplejszym dniem weekendu, jednak we znaki będzie dawał się silny, chwilami porywisty wiatr. Przed południem temperatura będzie wynosiła do -1 do 2°C. Po południu w związku z przemieszczeniem się centrum wyżu nad Rumunię wiatr zmieni kierunek na południowo-zachodni kierując do nas trochę ciepła. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet do 9°C. Zachmurzenie nadal duże z przejaśnieniami. W godzinach wieczornych pojawią się opady deszczu. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty południowo – zachodni lub zachodni. Pamiętajmy o lokalnych przymrozkach, oblodzeniach, mgłach i innych zjawiskach atmosferycznych towarzyszących napływowi wilgotnej masy powietrza nad wychłodzony grunt szczególnie w godzinach porannych i wieczornych.

Prognozę przygotowała:

mgr Anna Brzozowska-Junak – Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS