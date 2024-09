Jedziemy dla Fundacji Krewniacy! Celebrity Race już wkrótce w Lublinie

Celebrity Race zaplanowano na 19 września. Oprócz przejazdu Marka Sudera i przejażdżek autami elektrycznymi uczestników z gośćmi specjalnymi przewidziano liczne konkursy z nagrodami, w tym: przelot samolotem Cessna od Navcom Systems Fly Flying Academy, upominek marki Zwieger od Lovea oraz kawa od Coffee Luvi.

ODTJ Word w Lublinie podczas imprezy udostępni symulatory decyzyjnego czasu reakcji kierującego, zderzeń, dachowania i wystrzału poduszki powietrznej i refleksomierz BlazePod. Będą alkogogle, narkogogle i sengogle. Uczestnicy będą mogli między innymi poznać wpływ pozycji za kierownicą na bezpieczeństwo, każdej sekundy i każdego metra pokonanego bez reakcji na zagrożenie oraz ryzyko i zagrożenia w ruchu drogowym.

Partnerem wydarzenia jest firma SmartLeasing24.pl, która przy zakupie auta zoptymalizuje odpowiednio jego finansowanie. Patronat honorowy nad Celebrity Race objęli wojewoda lubelski Krzysztof Komorski oraz Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Początek o godz. 15. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Z uwagi na kwestie organizacyjne, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy proszą o wypełnienie krótkiego formularza jako potwierdzenie do 16 września do godz. 16:00. Link do rejestracji tutaj