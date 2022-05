Kilka dni zabawy i integracji. Polsko-ukraiński piknik w Lublinie

Można zobaczyć nie tylko artystów z Centrum Kultury w Lublinie, ale także innych lubelskich wykonawców, artystów z kraju oraz z Ukrainy. Do udziału w tej inicjatywie włączyli się m.in. Łukasz Jemioła, Fundacja Sztukmistrze, Ania Broda, Pan Ząbek, Viktoria Tsariuk czy Fundacja tanTHEO.

Mowa o polsko-ukraińskim pikniku, który rozpoczął się już w sobotę. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji wziąć udziału w imprezie, to ma na to czas. Zabawa potrwa do 3 maja.

Program:

2 MAJA



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Nie klamerka i nie spinacz – warsztaty rodzinne

12:00 – Warsztaty hip-hopowe dla dzieci i młodzieży / wiek 9+

12:00-16:00 – Warsztaty cyrkowe / Fundacja Sztukmistrze

12:00-15:00 – Animacje dla dzieci / Miasteczko Klanzy

12:00-17:00 – Duże bańki mydlane / animacje szczudlarskie / dmuchańce

12:00-14:00 – Warsztaty manualne / Fundacja Strefa Dorastania

12:00-14:00 – Karen Sarkisjan „Płaskorzeźba w glinie” – warsztaty

12:00-14:00 – Pokazy aerialowe / Strefa Wysokich Lotów

13:00 – Teatr Sztuczka „Fju! Fju!” – spektakl / wiek 3+

14:00 – Ania Broda „Lala lili nie będziemy się martwili / Odyn dwa ne turbujtesia” – koncert

15:00 – Gdzie jest czerwony kapturek – spektakl

16:00 – Ptaszkowie Śpiewali – koncert

17:00 – Magiczne Show Pana Ząbka

18:00 – Łukasz Jemioła / Viktoria Tsariuk – koncert

19:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

16:00 – Warsztaty tańca współczesnego dla młodzieży (poziom zaawansowany) / wiek 12+ / Sala prób nr 4

20:00 – Shockolad / Gadzało / Michalec / Prokop – koncert (jazz/world music) / Wirydarz



3 MAJA



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Warsztaty improwizacji ruchowej / Fundacja tanTHEO / wiek 7+

12:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+

12:30 – Warsztaty improwizacji ruchowej / Fundacja tanTHEO / wiek 7+

13:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+

13:40 – Teatr My Persony – pokaz improwizacji ruchowej

15:00 – Gdzie jest czerwony kapturek – spektakl

16:00 – Pokaz Variete / Fundacja Sztukmistrze

17:00 – Ania Broda z zespołem – koncert

18:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

12:00 – Karnawał zwierząt – warsztaty rodzinne / sala nr 105A

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

18:30 – Orkiestra Św. Mikołaja – koncert / Wirydarz