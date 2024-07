Kładka nad ul. Filaretów prawie gotowa

Prace obejmowały m.in. wymianę płyty pomostu kładki, balustrady, konserwację i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji obiektu oraz odnowienie ciągów pieszych, chodników i schodów w jej rejonie. Pracownicy montują wszystkie elementy kładki i powoli zbliżają się do końca prac.

- Obecnie trwa montaż odnowionej konstrukcji kładki na ul. Filaretów. Dotychczasowa, ażurowa płyta pomostu została wymieniona na pełną, zamontowane zostaną nowe balustrady, a stalowe elementy obiektu zostały zabezpieczone antykorozyjnie. Prace mostowe potrwają do końca lipca - informuje Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Mimo, że prace dobiegają końca, umowa z wykonawcą została podpisana z końcem grudnia ubiegłego roku, a od tego momentu na realizację inwestycji wraz ze wszystkimi niezbędnymi procedurami jest przeznaczone 9 miesięcy.

Wygląda więc na to, że nową kładką będzie można się przejść najprawdopodobniej we wrześniu. Od marca, kiedy rozpoczęła się przebudowa kierowcy jeżdżą w rejonie zgodnie z nową organizacją ruchu, m.in. z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i nakazem skrętu w prawo w kierunku ul. Zana wyjeżdżając z ul. Rymwida.

- Na czas trwania remontu kładki dla pieszych na ul. Filaretów obowiązuje zatwierdzona czasowa organizacja ruchu. Po zakończeniu prac remontowych wszystkie relacje w tym rejonie zostaną przywrócone – zaznacza Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Inwestycja kosztowała 4,1 mln złotych.