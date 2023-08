- Klon był w dobrej kondycji zdrowotnej i wszystko wskazuje na to, że do wywrotu drzewa doszło w związku z silnym wiatrem i w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, które obserwujemy w ostatnich dniach. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpimy z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zgody o usunięcie wywrotu. Trwa uprzątanie drzewa w trybie interwencyjnym przez straż pożarną, tak by umożliwić korzystanie z ciągu pieszo-rowerowego – informuje Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego ratusza.