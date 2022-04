Klub w Lublinie szuka tego pana. Ma czas do godziny 22

Czarna Owca to popularny w Lublinie pub mieszczący się przy ul. Narutowicza. Na swoim profilu facebookowym właśnie umieściła zdjęcie (z zasłoniętą twarzą) mężczyzny. W poście znajduje się także wyjaśnienie.

– Bardzo prosimy Pana ze zdjęcia, który "zapomniał" wrócić do naszego lokalu, aby uregulować rachunek. Jeżeli dziś do 22 nie zapłaci Pan rachunku na 110 zł , nagrania z kilku kamer trafią na policję, a za zgodą policji na naszej stronie udostępnimy nagranie bez zasłaniania twarzy. Do zobaczenia – napisano.