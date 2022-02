Kolejki przed bankomatami w Lublinie. Bankowcy apelują o spokój

– Próbowałem dzisiaj rano zrobić wypłatę z bankomatów przy ul. Zana w Lublinie. Byłem rano, bankomat PKO BP był nieczynny, koło południa tak samo. Podobnie było w Leclercu. Rozmawiałem z ludźmi i mówią, że chodzą od bankomatu do bankomatu i nigdzie nie da się wypłacić gotówki – mówi nasz Czytelnik. – Nigdzie nie ma też wyjaśnienia dlaczego bankomaty nie działają. A im więcej mamy rzetelnych informacji, to jednak lepiej.

Problem jest też w innych częściach Lublina. – Bardzo dużo ludzi czekało przed Bankiem Ochrony Środowiska przy Krakowskim Przedmieściu. Kolejka była też przed bankiem Pekao S.A. przy ulicy Chopina – mówi nam pani Elżbieta, mieszkanka Lublina.

Również na Czechowie bankomat w okolicach Lidla przy ulicy Koncertowej nie działał z powodu braku gotówki.

Jedna z osób stojących w kolejce do bankomatu powiedziała, że chce wypłacić pieniądze z obawy na możliwe wyłączenie bankomatów. Te obawy są jednak nieracjonalne. Bankowcy uspokajają, żeby nie popadać w niepotrzebną panikę.

– Przy nagłym, zwiększonym zapotrzebowaniu mogą występować krótkotrwałe problemy z bieżącą obsługą punktów kasowych w oddziałach oraz bankomatach. Wynika to wyłącznie z ograniczeń proceduralnych odnośnie do maksymalnej ilości gotówki w bankomatach i oddziałach. Braki są na bieżąco uzupełniane, dbamy o to, żeby ten proces odbywał się jak najszybciej. Jednocześnie apelujemy o spokój i ostrożność w korzystaniu z kanałów cyfrowych – informuje biuro prasowe Banku Ochrony Środowiska.