- Ciężko stwierdzić co tworzę, w tej chwili jest to czysta kreatywność. Fryzura ma mieć fajny wygląd, włos ma być wygładzony. Użyłem techniki karbowania, prostowania, wygładzania na lakier mokry oraz użyje hydrożeli- mówił Daniel Kowna, Zespół Szkół Zawodowych w Radomiu.

Zuzanna Piwowar jest uczennicą Branżowej Szkoły Wielozawodowej I pierwszego stopnia nr 2 w Lublinie, podczas konkursu zaprezentowała upięcie w kształcie papugi.

- Do stworzenia mojej fryzury użyłam gumek, wsuwki, oraz kolorowe spreje. Zastosowałam techniki tapirowania włosów- mówiła Zuzanna Piwowar, BSW.

Ewelina Kaszczuk jurorka konkursu podkreśliła, że jury podczas oceny prac brało pod uwagę kreatywność, kolor, umiejętności techniczne a także estetykę, ład i porządek na stanowisku pracy.

-Jako osoba oceniająca patrzyłam na pracę od początku do końca, czyli jak wygląda klientka, jej makijaż, ubiór a także etapy wykonania fryzury i oczywiście końcowy efekt- mówiła Ewelina Kaszczuk.

Wyniki XIII edycji konkursu fryzjerskiego „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” pt. KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY:

1. I miejsce - Kacper Rynkowski - Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie

2. II miejsce - Olivia Grabias - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

3. III miejsce - Nikola Jarska - Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie

Wyróżnienia:

· Gabriel Ciepielewski - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

· Gabriela Klębowska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J.P. II w Radzyniu Podlaskim

Celem konkursu było pobudzenie, rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów. Doskonalenie ich umiejętności, współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności oraz wymiana doświadczeń zawodowych.