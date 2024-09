Komisja Europejska nagrodziła KUL. Za co uczelnia otrzymała prestiżowe wyróżnienie?

Komisja Europejska przyjęła strategię „Human Resources Strategy for Researchers ”, której celem jest stworzenie atrakcyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców z UE. Szczegółowe rekomendacje dla państw członkowskich w tym zakresie zostały zawarte w dokumentach – „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Dotyczą aspektów etycznych pracy naukowej, rekrutacji i selekcji, warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz szkoleń i rozwoju. Instytucje, które zagwarantują naukowcom możliwość rozwoju kariery zawodowej, wsparcie merytoryczne i finansowe przy pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych, a także stabilność zatrudnienia i przejrzysty proces rekrutacji, mogą ubiegać się wyróżnienie „HR Excellence in Research”. Takie wyróżnienie otrzymał właśnie KUL.

Spełnienie przez KUL wymagań stawianych przez Komisję Europejską zostało potwierdzone przez niezależnych ekspertów. Nie oznacza to jednak, że KUL może spocząć na laurach.

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” nie jest przyznawane na stałe . Aby móc go używać uniwersytet musi stale podnosić standardy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, co po dwóch latach zostanie zweryfikowane przez zagranicznych ekspertów wyznaczonych przez Komisję Europejską. Znak „HR Excellence in Research” wiąże się nie tylko z prestiżem, ale oznacza również konkretne korzyści, jak np. premiowanie w konkursach grantowych Komisji Europejskiej. Podnosi również poziom atrakcyjności zatrudnienia.

Jak zauważa prorektor ds. studentów i umiędzynarodowienia dr. hab. Beata Piskorska, prof. KUL to szansa dla uczelni na zwiększenie liczby naukowców z zagranicy.