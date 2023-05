Komu zależy na bałaganie przy Karmelickiej?

Właścicielem terenu między ul. Karmelicką, Zieloną i Staszica jest Helvetia Centrum. Dziś straszy tu gmach dawnego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego. Lubelska spółka chce go zrewitalizować i zrobić z niego apartamentowiec, a później obok niego postawić jeszcze dwa niższe budynki.

– Mieszkam tu od dzieciństwa. Kiedyś to sąsiedztwo tak nie przeszkadzało, ale dzisiaj to zwyczajny wstyd. Szczególnie przed rodziną, która przyjeżdża z innych miast. Śmieją się, że w Lublinie mamy małą Azję, ale nas to nie śmieszy. Szczególnie, że okoliczni "smakosze tanich trunków" upatrzyli sobie ten teren jako alkoholowy poligon doświadczalny – mówi pani Krystyna, którą spotkaliśmy na zakupach w sąsiednim sklepie.

Na początku maja Urząd Miasta Lublin wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla tego terenu. Według nowej koncepcji, trzy budynki wchodzące w skład Apartamentów Staromiejskich, będą miały różną wysokość. Najwyższy to już istniejący budynek po dawnym Instytucie Stomatologii.

– Nie będą odbiegały wysokością od istniejących już budynków w tej okolicy. Nowa zabudowa będzie kontynuacją zabudowy przy ulicy Karmelickiej o wysokości fasad do ok. 15,5 m i szerokości do 35 m. Co ważne, nie planujemy zwiększyć wysokości budynku dawnej Stomatologii, którego przebudowę planujemy w taki sposób, żeby nie ingerowała w prywatność klasztoru – podkreśla architekt Jerzy Korszeń, projektant Apartamentów Staromiejskich.

Zdaniem projektanta, dobudowa balkonów do istniejącego budynku od strony wschodniej i zachodniej ma na celu zmianę postrzegania budynku z usługowego na mieszkalny oraz nawiązanie w swojej formie i użytych materiałach do charakterystycznej dla Starego Miasta zabudowy galeriowej.