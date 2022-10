Ksiądz z Lublina buduje szpital na Ukrainie. Nie jest z tym sam

– Byliśmy dwa razy na miejscu. Chcieliśmy zobaczyć budynek i dowiedzieć się jakie są najważniejsze potrzebny związane z budową tego szpitala – opowiada Piotr Kutrzepa, członek zarządu Fundacji Grupy Aliplast, która przekazała materiały budowlane, w tym preizolowaną rurę, za pomogą której ma zostać doprowadzone ciepło do szpitala oraz płytki podłogowe (są w magazynie).

– Czekamy na możliwość transportu na Ukrainę, co nie jest takie proste – przyznaje Piotr Kutrzepa.

– Dociepliliśmy też ściany zewnętrzne budynku, w którym ma działać szpital – dodaje Mateusz Malczarski, wiceprezes fundacji, który podlicza, że na pomoc przy tym przedsięwzięciu przeznaczyła ona ponad 150 tys. zł. – To ważny i solidny wkład w rozwój tego miejsca i liczymy, że przysłuży się setkom, jeśli nie tysiącom ludzi w potrzebie – dodaje Malczarski.

Na początek ma zostać oddany do użytku parter budynku (na 40 łóżek) a później, w miarę możliwości będą wykańczane wyższe kondygnacje. – Priorytetem jest to, by szpital zaczął działać jak najszybciej – podkreśla ks. Puzewicz. I dodaje, że mile widziani są kolejni darczyńcy. – Szukamy kogoś, kto ufundowałyby windę, która jest niezbędna w szpitalu – apeluje duchowny. I podkreśla, że „jest duża szansa, że w ciągu kilku tygodni zostaną przyjęci pierwsi pacjenci”.