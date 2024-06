Kto awansuje do PKO BP Ekstraklasy? Arka Gdynia - Motor Lublin (relacja na żywo)

Arka Gdynia – Motor Lublin 1:0

Bramki: Kobacki (13).

Arka: Lenarcik – Navarro, Marcjanik, Azacki, Stolc, Borecki, Staniszewski, Gaprindaszwili, Sidibe, Kobacki, Czubak.

Motor: Rosa – Wójcik, Najemski, Kruk, Palacz, Scalet, Wojtkowski, Wolski, M. Król, Mraz, Ceglarz.

Sędziuje: Szymon Marciniak (Płock).

---------------------------

32' Staniszewski z dystansu, ale obok bramki.

31' Borecki mógł grać na prawą flankę i wszyscy się tego spodziewali, a on szukał kolegi w polu karnym. Zagrał jednak ciut za mocno.

28' Kolejna dobra wrzutka Navarro, tym razem uderza Sidibe, ale wysoko nad bramką.

27' Centra z prawego skrzydła i głową uderza Kobacki. Lekki strzał łapie jednak bramkarz gości.

25' Rosa w ostatniej chwili wybija piłkę zanim dopadł do niego gracz Arki.

23' Szarża Wojtkowskiego, pomocnik Motoru pada tuż przed polem karnym, ale sędzia nie dopatrzył się faulu, a Arka wybija piłkę na "uwolnienie".

22' Kobacki świetnie uciekł Wójcikowi, ale Czubak źle zagrywał do Boreckiego i z dobrze zapowiadającej się akcji gospodarzy na szczęście nic nie wyszło.

21' Ceglarz atakował prawym skrzydłem, ale zgubił piłkę i na dodatek faulował.

20' Odpowiada Arka, będzie rzut rożny.

19' I znowu akcja Motoru, Wolski huknął zza pola karnego, szkoda tylko, że prosto w Lenarcika.

18' Akcja prawym skrzydłem Motoru. Król oddaje piłkę do Wójcika, ten wrzuca w pole karne, a futbolówkę przejmuje Ceglarz. Niestety, źle trafia w piłkę i lekkie uderzenie bez problemów łapie bramkarz.

16' Znowu gorąco pod bramką Motoru. Czubak przepychał się z dwoma obrońcami tuż pod bramką, ale nie zdołał oddać strzału.

13' Koszmarny błąd i 1:0 dla Arki! Rosa zaczyna grę podając do Kruka, ten za długo zbiera się z oddaniem futbolówki i od razu doskakuje do niego Kobacki, który ostatecznie z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki. Motor musi gonić.

11' Gaprindaszwili atakuje prawym skrzydłem, ale jego podanie wybijają obrońcy.

10' Michał Król przyblokowany przy linii końcowej przez Azackiego i zacznie Arka.

8' Za mocne podanie do Czubaka, piłka w rękach Rosy.

7' Centra Palacza z lewej flanki, ale do nikogo i zacznie Lenarcik.

5' Centra z narożnika boiska wybita, ale Sidibe przejmuje piłkę. Po chwili dobre dośrodkowanie Stolca do Czubaka, napastnik strzela głową, ale nad bramką. Dodatkowo i tak był spalony.

5' Będzie rożny dla Arki.

3' Pierwszy strzał w finale, ale Wolski za lekko i obok bramki.

1' Gramy!

---------------------------

– Święto w Gdyni jest co dwa tygodnie. Kibice pokazali, że to wsparcie było ogromne przez cały sezon. Trzeba zagrać lepiej niż z Odrą, tak zaangażowanym i wyciągnąć wnioski z poprzednich meczów z Motorem. Wydaje się, że przygotowaliśmy zespół w odpowiedni sposób, ale boisko zweryfikuje – mówi na antenie Polsat Sport 1 Wojciech Łobodziński, trener Arki.

A czy jego drużyna zagra w przyszłym sezonie w PKO BP Ekstraklasie? Szkoleniowiec również nie miał wątpliwości i odparł: oczywiście, że tak.

Co przed meczem mówił opiekun gości? – Jest to wielka sprawa dla klubu, bo długo Motor nie może się znaleźć w ekstraklasie. Ranga spotkania jest duża, a my jeszcze bardziej chcemy być sobą i grać na własnych warunkach. Jeżeli wejdziemy optymalnie w swój rytm i naszą jakość z piłką, to jestem spokojny o naszą grę. Wynik raz przyjdzie, raz nie. Z Łęczną dominowaliśmy, ale rozstrzygnęliśmy spotkanie dopiero w karnych – mówi Mateusz Stolarski na antenie Polsat Sport 1.

– Jestem zadowolony, że na decydujący moment sezonu poza Luberem wszyscy są do mojej dyspozycji. Wystawiłem jak najbardziej optymalny skład. Liczę, że ławka da taką jakość, jak ostatnio, a zawodnicy, którzy nie są w kadrze wspierali nas z trybun – dodaje szkoleniowiec.

A pytany, czy jego drużyna zagra w ekstraklasie odparł: tak.

------------------------------

W ekipie gospodarzy było sporo obaw o stan zdrowia kilku kluczowych zawodników: Karola Czubaka czy Alassane Sidibe. Ostatecznie obaj znaleźli się w wyjściowym składzie. W Motorze brakuje Filipa Lubereckiego, który pauzuje za kartki. Jego miejsce na lewej stronie defensywy zajmie Krystian Palacz. Spotkanie zacznie także Arkadiusz Najemski, który nie dokończył półfinałowego starcia z Górnikiem Łęczna.

Motor od ponad 30 lat czeka na powrót do krajowej elity. Ostatni raz żółto-biało-niebiescy występowali w ekstraklasie, w sezonie 1991/1992.

Znacznie krócej na awans czeka Arka. Poprzednio klub z Gdyni na najwyższym szczeblu występował w rozgrywkach 2019/2020.