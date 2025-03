W piątek oraz sobotę (28 i 29 marca) każdy kto przyniesie elektrośmieci do mobilnego punktu zbiórki odpadów zlokalizowanej na parkingu przy centrum handlowym Skende, otrzyma sadzonki roślin. Akcja ma zachęcić mieszkańców Lublina do postaw ekologicznych.

- Elektroodpady to śmieci, które nie mogą być wyrzucone do zwykłych śmietników, ponieważ większość z nich w swoim składzie ma substancje i materiały szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi, środowiska naturalnego oraz zwierząt. Dzięki zbiórkom, elektrośmieci trafiają w przystosowane do tego miejsca i są oddawane do recyklingu. Do elektrośmieci zaliczane są: wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne - informuje Katarzyna Kołyga ze Skende Shopping.

Maksymalnie będzie można otrzymać 3 sadzonki roślin. Sprawdź ile sadzonek dostaniesz wg przelicznika:

MIKRO (baterie, słuchawki) – 1 saszetka nasion

MAŁY (suszarka, żelazko, mikser) – 1 sadzonka

ŚREDNI (mikrofalówka, telewizor, drukarka domowa) – 2 sadzonki

DUŻY (lodówka, pralka, zmywarka) – 3 sadzonki

Elektrośmieci będzie można zostawiać na parkingu zielonym D3/D4 (od strony ul. Kupieckiej). Dostaniemy specjalny kupon, z którym musimy udac się do pasażu handlowego. W lokalu przy aptece będą wydawane sadzonki. Rozdawaniem kwiatów zajmą się wyjątkowi wolontariusze - podopieczni Drużyny poMocy, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. z Zespołem Downa, Aspergera, autyzmem – podopieczni Stowarzyszenia Camino.

Centrum dba oto, by podopieczni towarzystwa Camino angażowali się w akcje organizowane przez nich. Dzięki temu są aktywni społecznie i pokazują, że choroba nie wyklucza.

- Okaż im wsparcie i przybij piątkę - zachęcają organizatorzy.

Oprócz tego, Polska Korporacja Recyklingu, zdecydowała, że za elektroodpady, które zbierzemy podczas akcji, przekaże darowiznę finansową na rzecz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze Stowarzyszenia Camino.

Szczegółowe informacje:

Kiedy? 28 i 29 marca

Od której? Piątek 14.00-18.00, Sobota 10.00-16.00

Gdzie? Parking Skende od strony ul. Kupieckiej