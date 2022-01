Łata na łacie łatą pogania. Mieszkańcy ul. Głównej w Lublinie mają dość doraźnych napraw

– To jest porażka, to co oni robią – irytuje się Ryszard Kuśmierz, mieszkaniec ul. Głównej. Jego dom stoi obok odcinka drogi załatanego przedwczoraj prowizorycznie „mieszanką mineralno-bitumiczną”, która pozostała drogowcom po naprawie innych ulic. Czarna masa mocno odróżnia się od starej nawierzchni.

Na 100-metrowym odcinku naliczyliśmy aż 134 łaty.

– Zwykle naprawiają nam jezdnię tak, że zasypują dziury grysem. Po pierwszym deszczu woda go wymywa i cały ten grys jest spłukiwany na moją posesję. Zamiast wziąć sprzęt i zrobić nawierzchnię, to dosypują grysu, podnosząc drogę. Już dwa razy musiałem przez to podnosić posesję, żeby mnie nie zalewało – mówi pan Ryszard, który nie ma złudzeń, że efekty prac będą trwałe. – Gdy sypali to w te dołki, był w nich lód. Jeżeli się to rozpuści, co z tego zostanie? To głupiego robota, aż żal tych pieniędzy, które miasto na to wydaje.

– Co do zasady, na drogach gruntowych w chwili obecnej ubytki są wypełniane kruszywem, a na drogach o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną na zimno lub na gorąco, w zależności od panujących warunków atmosferycznych – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Przyznaje, że na lubelskich ulicach jest sporo pracy z naprawą jezdni uszkodzonych przez zamarzającą wodę. – Ubytki pojawiają się na ulicach, których okres eksploatacji jest bardzo długi.