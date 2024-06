Wakacje w mieście? Nudy nie będzie

Wakacyjna oferta dla każdego

Jak podkreśla Iwona Haponiuk, wakacje w Lublinie to przede wszystkim różnorodność. Program obejmuje setki imprez i tysiące miejsc, na które można się zapisać.

- Mnóstwo instytucji włączyło się w akcję: kluby, stowarzyszenia sportowe i kulturalne, instytucje kultury, biblioteki, szkoły. Chcemy, żeby wypoczynek w Lublinie był ciekawy i aktywny – mówi Haponiuk.

Sport i rekreacja

Tradycyjnie już, dużą część programu zajmują zajęcia sportowe. Fundacja Rozwoju Sportu organizuje ogólnorozwojowe zajęcia, w ramach których każdy dzień będzie poświęcony innej dyscyplinie. Na koniec wakacji odbędzie się wielki trening z mistrzami sportu, podczas którego będzie można spotkać się z trenerami i zawodnikami najważniejszych drużyn.

- Korzystamy ze współpracy z klubami sportowymi i różnymi dyscyplinami. Kto wie, może ktoś złapie bakcyla i zostanie sportowcem – dodaje Haponiuk.

Nowe inicjatywy

W tym roku szczególną uwagę przyciągają nowe inicjatywy. Nauka jazdy na rolkach, trampoliny, ścianka wspinaczkowa – to tylko niektóre z nich. - Zachęcamy młodych adeptów wspinaczki do próbowania swoich sił. Chodzi o to, żeby dzieci się ruszały i cieszyły się aktywnością. Sport to zdrowie i radość z ruchu – podkreśla Haponiuk.

Atrakcje nad Zalewem Zemborzyckim

Zalew Zemborzycki, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia, będzie miejscem wielu atrakcji. Letnia przystań kajakowa, zajęcia z pływania na kajaku, spływy Bystrzycą – to tylko niektóre z propozycji. Wycieczki rowerowe po lesie Dąbrowa. Klub sportowy 'Żegluj' zaprasza na zajęcia żeglarskie. - Półkolonie nad zalewem to forma uwielbiana przez dzieci i rodziców – dodaje Haponiuk.

Kultura i edukacja

Nie tylko sport, ale także kultura i edukacja znajdą swoje miejsce w wakacyjnym programie. Biblioteka na Sławinie oferuje zajęcia związane z poznawaniem świata roślin i tworzeniem eco biżuterii. -Dzieci będą mogły poznać rośliny z najbliższej okolicy, a także nauczyć się odróżniać rośliny jadalne od trujących. To fascynująca forma edukacji przyrodniczej – mówi Haponiuk. Z kolei biblioteka na Głębokiej przeniesie dzieci w świat mitologii, łącząc naukę z umiejętnościami artystycznymi. -Będzie można poznać mity greckie, a na tej podstawie tworzyć własne dzieła plastyczne. To świetne połączenie nauki i zabawy – dodaje.

Jak się zapisać?

Rodzice i dzieci mogą sprawdzić pełną ofertę na stronie lato.lublin.eu. Po znalezieniu interesującej oferty należy kliknąć i wejść w załącznik, gdzie są kontakty do organizatorów.