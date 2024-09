Licealiści na tropie sokołów – rajd rowerowy w Lublinie

To inicjatywa związana z historią Dzielnicy Dziesiątej, na terenie której znajduje się szkoła. Już za czasów królów sokolnicy mieli przygotowywać tam sokoły do polowań. Aby to upamiętnić, organizowane są wspomniane rajdy.

– Zapraszamy pana, który hoduje sokoły i zajmuje się taką działalnością. W tym roku przyjechał z rarogiem i pokazuje młodzieży jak wygląda taki ptak drapieżny. Ten pan zajmuje się również odstraszaniem gawronów na terenie Lublina i edukacją ekologiczną. Młodzieży przedstawia zasady pracy z sokołem, mówi o prawie z tym związanym – wyjaśnia Marzena Kamińska, dyrektorka VI LO.

Zanim jednak do wyruszenia w trasę doszło, z młodzieżą spotkał się policjant, który opowiedział o zasadach ruchu drogowego. Następnie, wiceprezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak oficjalnie rozpoczęła rajd i 50 osób wyjechało rowerami w teren.