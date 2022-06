Czego najbardziej obawiają się mieszkańcy jednej z lubelskich dzielnic? Pyta były dzielnicowy

Arkadiusz Szczepański to były dzielnicowy, który po przejściu na emeryturę zajął się pracą społeczną. Działa w miejskiej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i udziela się jako radny dzielnicowy Czuby Południowe. 10 lat temu opracował ankietę, w której pyta mieszkańców poszczególnych dzielnic o kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa. Dane przekazuje policji, straży miejskiej i radom dzielnic, licząc na zmiany.

W ciągu poprzednich edycji ankiety Szczepański odwiedził dzielnice: Za Cukrownią, Czuby Północne, Czuby Południowe. Teraz przyszła kolej na przepytanie mieszkańców dzielnicy Konstantynów. Akcja znajduje się na półmetku. W tym czasie anonimowe ankiety wypełniło 1992 mieszkańców. Co powiedzieli?

– Aż 91 proc. ankietowanych nie zna swojego dzielnicowego i nie wie, kto nim jest, a 27 proc. ankietowanych patrole policji w swoim miejscu zamieszkania widzi rzadko. Ponad 52 proc. stwierdziło, że patroli Straży Miejskiej wcale nie widziało – podsumowuje Szczepański. Dodaje, że zdecydowana większość chciałaby widzieć w swojej dzielnicy piesze patrole, które docierają do miejsc niedostępnych dla patroli zmotoryzowanych: prześwitów bloków, bram i podwórzy. Patrole powinny poruszać się zwłaszcza w godz. 18-24.

Tylko 4,5 proc. pytanych mieszkańców ocenia poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania jako złe, a pół procenta jako bardzo złe.

– Na pytanie, co ich niepokoi najbardziej, 47 proc. wskazało spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 33 proc. akty chuligaństwa i wandalizmu (dewastowanie placów zabaw, ławek, podpalanie koszy i kontenerów na tzw. suchą frakcję, a także graffiti na elewacjach budynków) – wylicza Arkadiusz Szczepański. – Blisko co trzeci ankietowany wskazuje na pozostawione bez nadzoru i kontroli psy. 16 proc. mówi o włamaniach do mieszkań, a 9 proc. o włamaniach do samochodów i piwnic.

Jakie konkretnie zjawiska najbardziej niepokoją ankietowanych? To między innymi: • grupy mężczyzn spożywających alkohol w porze wieczorowo-nocnej w okolicy kl. I-III przy ul. Ułanów 7 • głośne libacje alkoholowe w porze wieczorowo-nocnej na schodkach budynku przy ul. Ułanów 13 • nocne wyścigi samochodów i motocykli na parkingach sklepów Kaufland i OBI – ul. Zwycięska • nieprawidłowe parkowanie pojazdów bezpośrednio przed garażami bloku przy ul. Szwoleżerów 4 • wysypywanie śmieci z kosza na przystanku MPK (Zwycięska 02) i jego dewastowanie • zaczepki wobec kobiet w pobliżu Centrum Kultury Islamu przy ul. Romanowskiego • niebezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Romanowskiego u zbiegu z ul. Bohaterów Monte Cassino • trudny wyjazd z ul. Romanowskiego w Bohaterów Monte Cassino z powodu braku pasa do prawo-skrętu • brak progów zwalniających na ul. Paśnikowskiego w sąsiedztwie szkół oraz przedszkola • wieczorne spożywanie alkoholu przez młodzież szkolną na schodach pomiędzy ul. Rogińskiego i ul. Ofelii.