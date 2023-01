List do prezydenta Dudy. Prezydent Lublina wylicza, czego nie będzie bez pieniędzy z KPO

Krajowy Plan Odbudowy to specjalna pula środków z UE, która ma pomóc krajom członkowskim odbić się po kryzysie wywołanym pandemią i obecnymi zawirowaniami na rynkach.

– Otrzymamy 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,3 proc.). Pieniądze z KPO pomogą nam szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki nim zrealizujemy nowe inwestycje, przyśpieszymy wzrost gospodarczy oraz zwiększymy zatrudnienie. Fundusze zainwestujemy m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Każdy z nas na tym skorzysta – można dziś przeczytać na stronach rządowych.

Ale otrzymanie pieniędzy to jeszcze przyszłość. Komisja Europejska nie uruchomi wypłat, dopóki Polska nie zobowiązuje się twardo do realizacji tzw. kamieni milowych, do czego się zobowiązała. Główną przeszkodą jest sądownictwo, a właściwie ciągła jego reforma realizowana przez Zbigniewa Ziobrę.

KE chce cofnięcia zmian Ziobry. Minister sprawiedliwości nie chce ustąpić, ale premier Mateusz Morawiecki mięknie. Chce przyjęcia zmian, które sprawią, że pieniądze z KPO trafią do Polski.

1/2 Teraz jest nowy rządowy projekt. Pytania podstawowe, czy jest zgodny z Konstytucją i czy jest dla niego większość sejmowa(?). Jeśli nie, sprawa jest bezprzedmiotowa. Jeśli większość jest, niech najpierw zostanie uchwalony. Dopiero potem jest decyzja Prezydenta RP. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 3, 2023

Tymczasem do gry wkracza prezydent Andrzej Duda. - „Teraz jest nowy rządowy projekt. Pytania podstawowe, czy jest zgodny z Konstytucją i czy jest dla niego większość sejmowa(?). Jeśli nie, sprawa jest bezprzedmiotowa. Jeśli większość jest, niech najpierw zostanie uchwalony. Dopiero potem jest decyzja Prezydenta RP – napisał na Twitterze Duda, a może to być znak, że nie złoży swojego podpisu pod ustawą w forsowanej przez rząd formie.

Tymczasem Samorządowcy apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o "aktywny udział" w negocjacjach dotyczących ustaw, które pozwoliłyby na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Jednym z tych samorządowców jest prezydent Lublina, który razem z Ruchem Samorządowym TAK! Dla Polski (Rafała Trzaskowskiego) skierował list otwarty do prezydenta Dudy. Do pisma dołączona jest listę 1000 lokalnych inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane z tego źródła.

– Przedłużające się uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy, z uwagi na toczący się spór na linii rząd – Komisja Europejska, przekłada się bezpośrednio na samorządy. Im dłużej trwa sytuacja zawieszenia, tym większa konieczność angażowania środków własnych na działania pozwalające na odbudowę i wzmacnianie gospodarki w dobie pandemii i spadających dochodów jednostek samorządu terytorialnego – narzeka Krzysztof Żuk.

Co Lublin chciałby zrealizować za pieniądze z KPO?

zakup zeroemisyjnego taboru (około 70 autobusów wodorowych lub elektrycznych);

tworzenie nowych terenów zielonych dla mieszkańców (np. Park Nadrzeczny

czy rewitalizacja Błoni pod Zamkiem); tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę nowych żłobków;

budowa nowych mieszkań komunalnych;

przygotowanie terenów inwestycyjnych;

termomodernizacja energetyczna lubelskich budynków oświatowych (np. IV LO, V LO oraz Przedszkola nr 34, 68, 75 czy 78);

rozwój e-usług.

Spór rządu z 🇪🇺o Krajowy Plan Odbudowy nie jest teoretyczną kłótnią w świecie wielkiej polityki.

Gdyby do Polski trafiły pieniądze z KPO mielibyśmy niepowtarzalną szansę na darmowe dofinansowanie ekologicznych inwestycji: zakupu 70 wodorowych lub elektrycznych autobusów 1/3 — Krzysztof Żuk (@prezydentZuk) January 10, 2023

Urząd miasta informując o tej inicjatywie, jednak zastrzega: - Ostateczne decyzje dotyczące konkretnych projektów, będą podejmowane w toku pojawiających się naborów, jednak Miasto już podejmuje prace przygotowawcze tak, aby w miarę uruchomienia środków zewnętrznych móc wystąpić ze stosownymi aplikacjami.