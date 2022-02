Lubelaka portret własny. Co mówią o nas statystyki?

Śmiecimy, ile wlezie

Sporo ciekawostek o naszych codziennych zwyczajach i naszym podejściu do ekologii dostarczają informacje o tym, jak odzyskujemy surowce wtórne. Praktycznie we wszystkich kategoriach odpadów podlegających recyklingowi jest zauważalny stały wzrost ich masy. I tak o ile w 2010 roku produkowaliśmy (lub raczej bardziej wyrzucaliśmy) 7,4 tys. ton papieru i tektury, o tyle w 2020 roku było to już 20,8 tys. ton. Dla szkła było to odpowiednio 10,9 oraz 34,8 tys., dla tworzyw sztucznych 3,6 tys. do 30,8 tys. ton, metali 0,4 do 0,5. Dużo więcej wyrzuciliśmy odpadów wielkogabarytowych (wzrost z 1,5 do 21,5 tys. ton) i biodegradowalnych (z 5,3 do 79,4 tys. ton).

– Na tle Unii Europejskiej w Polsce wytwarzamy ok. 320 kg odpadów rocznie na mieszkańca. W Lubelskim jest to mniej – 250 kg, podczas gdy średnia unijna to ponad 500 kg, a kraje najbardziej rozwinięte nawet ponad 700 kg/os. Należy się więc liczyć z tym, że ilość odpadów dalej będzie rosła – komentuje Ireneusz Zimoch, wiceprezes Kom Eko w Lublinie.

Według Zimocha rośnie nasza świadomość ekologiczna. Coraz mniej produkujemy odpadów zmieszanych, a coraz lepiej wychodzi nam selektywna zbiórka. – Pozytywne trendy są bardzo widoczne w zabudowie jednorodzinnej miejskiej i wiejskiej, ale dalsza edukacja jest wymagana w zabudowie wielorodzinnej – komentuje wiceprezes Kom Eko.

Lepiej na państwowym

W administracji państwowej w 2020 roku zatrudnionych było 7661 osób, gdy jeszcze 10 lat temu urzędników o około 240 więcej. W miarę stabilne jest zatrudnienie w samorządach (15,5 tys. osób), z czego najwięcej (około 10 tys.) pracowało w urzędach gmin i miast na prawach powiatu. Jeśli ktoś myśli o karierze w administracji, to zdecydowanie – ze względów finansowych – lepiej iść na „państwowe”. Średnie zarobki wyniosły tu niecałe 6,6 tys. zł, a w samorządzie można było dostać około 5 tys. zł.

Rady gmin nadal są zdominowane przez mężczyzn, bo na 3182 radnych zaledwie 944 to kobiety. Bardzo mało jest też młodzieży, bo radnych w wieku 18-29 lat jest zaledwie 90, a najliczniejszą grupą stanowią ci w przedziale 50-59 lat – jest ich 1093.

Ciepło, coraz cieplej

I na koniec coś o klimacie. Z danych US w Lublinie wynika, że od 1971 roku średnia temperatura w Lublinie wzrosła z 7,4 do 9,6 st. Celsjusza. Najwyższą temperaturę, jaką zanotowano w tym okresie, było 35,3 st. C, a w najsilniejszy mróz było -33,7 st. C.