Za poświęcenie i pracę. Nagrody dla lubelskich medyków

W środę, 18 października w auli UM, uroczyście odznaczono medyków i nauczycieli akademickich za ich pracę i poświęcenie. Przyznane zostały Krzyże Zasługi, medale za długoletnią służbę, a także medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczenia honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia.

– Warto zwrócić uwagę, że chociażby w pandemii szpitale SPSK4 i SPSK1 miały ogromny wkład w walkę z koronawirusem. SPSK1 był tym podmiotem, który zapewniał obsługę m.in. szpitala tymczasowego, który miał ogromne znaczenie, czego niestety część osób nie rozumie. To wielki wysiłek organizacyjny plus do tego to, co teraz widzimy, czyli dynamiczny rozwój w wielu aspektach głównie z wykorzystaniem technologii cyfrowych do diagnostyki, ale również do innych procesów – mówi Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

– Znakomite centrum symulacji na skalę krajową to ostatnie dobre wieści na temat właśnie m.in. tego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Uniwersytet i szpitale są bardzo ważnymi elementami całego systemu służby zdrowia na terenie naszego województwa, ale również Polski, a w niektórych dziedzinach Europy i świata. To świadczy o poziomie kształcenia, funkcjonowania w zakresie wysokospecjalistycznych procedur medycznych czy badań naukowych – wylicza wojewoda.