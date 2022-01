Lubelska skarbówka o Polskim Ładzie. Składa ważną obietnicę

Chodzi o Polski Ład i związane ze zmianami podatkowymi zamieszanie. Jak już pisaliśmy, ze zrozumieniem nowych przepisów, wytycznych, wyliczeń problem mają nie tylko przedsiębiorcy, ale także księgowi. ­– Te zmiany nigdy nie powinny wejść w życie – mówiła nam jedna z lubelskich księgowych, a inna komentowała: – Wprowadzone zmiany są tak bardzo niedopracowane, że nie sposób ich jednoznacznie zrozumieć.

W odpowiedzi m.in. na takie głosy odpowiada Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. – Jesteśmy świadomi wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, związanych z wprowadzeniem nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek oraz wpływu na wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – informuje Michał Deruś, rzecznik IAS w Lublinie.

Poradnik dotyczący Polskiego Ładu.

Dodaje, że wprowadzanie „ładowych” zmian może być trudne i dlatego rzecznik składa jasną deklarację: – Żadne nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych) związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcjami.

KAS już zaczęło tłumaczyć pierwsze zmiany w podatkach. Na początek zajęła się przekazaniem 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego. Skarbówka wyjaśnia, że w tej materii nic się nie zmienia. – OPP powinny otrzymać środki z rozliczenia za 2022 r. w wysokości ok. 1 mld zł, czyli nie mniej a więcej środków niż w tym roku. Ministerstwo Finansów jest niezmiennie otwarte na dialog z podmiotami trzeciego sektora oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego w celu wypracowania wspólnego rozwiązania na kolejne lata. Celem jest zidentyfikowanie tych, którzy mogliby dostać mniej i wypracowanie sposobu rekompensaty – dodaje Deruś.

Kolejna sprawa to opodatkowanie emerytów oraz kwestia składania formularza PIT-2. To oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek.

Dyżury

Urzędy skarbowe w całym kraju, w dni robocze, w godzinach od 8 do 19, prowadzą specjalne dyżury poświęcone Polskiemu Ładowi. Można do urzędu przyjść osobiście (umówienie wizyty na stronie wizyta.podatki.gov.pl) lub zadzwonić.