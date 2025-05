Lubelski sport pełen legend. Sprawdź, ile z nich znasz!

Zanim Motor Lublin zdobył żużlowe mistrzostwo Polski, zanim Arena Lublin zapełniła się tysiącami kibiców, zanim Tomasz Wójtowicz wzbił się ponad siatkę na igrzyskach w Montrealu – w naszym regionie działo się naprawdę sporo. Lubelski sport ma swoją długą i barwną historię, pełną niespodziewanych zwrotów akcji, spektakularnych sukcesów, jak również bohaterów, których wspominamy z uznaniem i nostalgią.

Znasz Kena Washingtona – pierwszego czarnoskórego koszykarza w Polsce, który podbił serca fanów Startu Lublin? Kojarzysz Mariusza Siembidę, olimpijczyka z Puław, który robił furorę na basenie? A może pamiętasz legendarną Iwonę Nabożną – kapitankę szczypiornistek Monteksu, które podbijały krajową ligę z rozmachem? Jeśli tak, to świetnie. A jeśli nie – nic straconego. Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz, który nie tylko przetestuje Twoją wiedzę, ale pozwoli także odkryć sportowe perełki z Lubelszczyzny.

Nie zabraknie pytań o legendy z parkietu, maty zapaśniczej i toru żużlowego. Cofniemy się do lat 70. i 80., zajrzymy na stadiony i hale, przypomnimy zawodników, których nazwiska brzmiały w całej Polsce, ale swoje początki mieli właśnie tutaj – na wschodzie. To podróż przez czas i przestrzeń, pełna anegdot, wzruszeń i dumy z lokalnych talentów.

Quiz to forma zabawy, ale też świetna okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele znaczy sport w naszym regionie. To nie tylko wyniki i medale, ale także społeczność, emocje i wspólne kibicowanie. Lubelski sport to kawał tożsamości – tej naszej, lokalnej, pełnej pasji i zaangażowania.

Zatem – jesteś gotowy na sportowe wyzwanie z nutką sentymentu i solidną dawką wiedzy? Kliknij i sprawdź, czy zasługujesz na złoty medal wiedzy o lubelskich sportowcach. Uwaga: łatwo nie będzie, ale gwarantujemy – będzie ciekawie!