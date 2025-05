Kalinowszczyzna się zmienia. Inwestycje drogowe, rowerowe i przystankowe odmienią dzielnicę

W dzielnicy planowana jest rozbudowa infrastruktury rowerowej. Nowa ścieżka ma połączyć ulicę Walecznych z istniejącą trasą ulicy Andersa. To element większego planu, który zakłada spójną sieć prawie 200 kilometrów tras rowerowych w całym mieście. W zeszłym roku zakończono budowę ścieżki wokół dwóch rond w Kalinowszczyźnie, a obecnie projektowane są kolejne odcinki, w tym wspomniany fragment przy ul. Walecznych, który ma zostać wykonany łącznie z nowym chodnikiem. To ważny krok w kierunku zintegrowania wszystkich dzielnic Lublina z rowerową infrastrukturą miejską.

Obok tras rowerowych, prowadzone są również remonty chodników i schodów. Dzięki środkom z rezerwy celowej rady dzielnicy, w tym roku powstaną m.in. nowe schody przy ul. Podzamcze oraz chodnik wzdłuż Placu Singera. Inne prace, jak dojścia do budynków i miejsca parkingowe przy ul. Kuronia, są realizowane dzięki budżetowi obywatelskiemu. Modernizacje obejmą także wymianę nawierzchni na kilku ulicach osiedlowych, takich jak Kleberga, a na ulicy Oksza – na odcinku od ul. Lwowskiej do Szkoły Podstawowej nr 13 – pojawi się nowa asfaltowa nakładka. To kontynuacja działań, które w ubiegłym roku objęły m.in. ul. Krzemieniecką.

Duże zmiany czekają także sieć przystankową. W całym Lublinie trwa projektowanie ponad 130 zespołów przystankowych, a Kalinowszczyzna zyska m.in. nowe perony, profilowane krawężniki, wiaty z zielonymi dachami oraz elektroniczne tablice informacyjne. Modernizacje obejmą zespoły przystankowe przy ul. Kleeberga, Koryznowej i Kalinowszczyzna.

Choć nie wszystkie kluczowe miejskie inwestycje przechodzą bezpośrednio przez Kalinowszczyznę, dzielnica znajduje się w sercu trzech dużych projektów: przebudowy ul. Węglarza, ulicy Turystycznej oraz Unii Lubleskiej. Połączenie tych inwestycji znacząco poprawi układ drogowy oraz komunikację w dzielnicy, która dziś stanowi ważny węzeł w ruchu północ-południe i wschód-zachód. Rejon ten jest intensywnie eksploatowany przez kierowców, więc oczekiwania co do poprawy warunków jazdy są duże.

Mieszkańcy muszą jednak liczyć się z utrudnieniami, bo jak podkreślono, w przypadku centrum miasta nie ma alternatywnych objazdów. Prace będą prowadzone pod ruchem i z zachowaniem dostępu do okolicznych budynków, ale – jak zaznaczają władze – „trzeba się będzie przemęczyć, żeby było lepiej”. Mimo tych trudności Kalinowszczyzna ma szansę przejść znaczącą metamorfozę i stać się jedną z nowocześniejszych dzielnic Lublina.