Z lubelskiego lotniska prosto na plażę. Nowe loty, nowe kierunki

– Już w maju tego roku odczuliśmy skutki rozpoczętego wyjątkowo wcześnie, bo pod koniec kwietnia, sezonu z lotami wakacyjnymi. Zanotowaliśmy 12-procentowy wzrost liczby pasażerów w porównaniu do ubiegłego roku. Po tablicach rejestracyjnych samochodów, które parkują wokół terminalu widać, że z naszego lotniska na urlop latają także mieszkańcy ościennych województw, co nas bardzo cieszy – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin

Zeszłoroczny sezon urlopowy zakończył się rekordową ilość pasażerów. Jak będzie tym razem? Lubelski port lotniczy przygotował specjalną ofertę dla podróżujących.

Na turecką Rivierę polecimy – do października – pięć razy w tygodniu. Z lubelskiego lotniska będzie można udać się na greckie wyspy Rodos oraz Kretę. To pierwszy rok, kiedy turyści będą mogli polecieć bezpośrednio z naszego lotniska do Monastyru w Turcji.

Chętni będą mieli możliwość podróży do Hurghady, popularnego kurortu w Egipcie. W ofercie lotniska pozostają stale funk-cjonujące kierunki: Split w Chorwacji, włoskiego Bergamo oraz Burgas w Bułgarii.