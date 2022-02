Lubelskie: Ma na koncie kradzieże i włamania. Wpadł, bo jechał pijany

– Do zatrzymania 25-latka doszło wczorajszej nocy na drodze wyjazdowej z Lublina – opisuje komisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. – Jadącego wężykiem opla zauważyli ratownicy medyczni, wśród których był policjant po służbie. Z uwagi na zagrożenie, jakie stwarzał mężczyzna, został od razu ujęty i przekazany umundurowanym policjantom z komisariatu w Niemcach.

Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca jest nietrzeźwy. Miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

– Jak się okazało 25-latek był dobrze znany policjantom – przyznaje kom. Gołębiowski. – W przeszłości odbywał już kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Tym razem funkcjonariusze z lubelskich komisariatów typowali go do zuchwałej kradzieży torebki, kilku płatności skradzioną kartą, włamania do samochodu oraz licznych kradzieży mienia.

25-latek usłyszał już zarzuty. Może mu grozić kara do 15 lat więzienia.