Lublin. 15.15 i koniec. Po tej godzinie trudno coś załatwić

Żaden z wydziałów Urzędu Miasta oraz Biuro Obsługi Mieszkańców od początku pandemii nie obsługuje mieszkańców w godzinach popołudniowych – pisze w liście do naszej redakcji jeden z Czytelników. – W uzasadnieniu słyszę że jest to związane z bezpieczeństwem i obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się Covid. Dla mnie to bzdura. Jeśli do urzędu musi przyjść osobiście, bo pewnych spraw przez internet się nie da załatwić, określona liczba mieszkańców w ciągu jednego dnia, to wskazane byłoby wydłużenie godzin pracy, aby zagęszczenie było mniejsze.

Nasz Czytelnik skarży się, że obecne godziny pracy Urzędu Miasta znacznie utrudniają mu załatwienie formalności. – Jako osoba pracująca muszę wykorzystać 1 dzień z moich 26 dni w roku przeznaczonych na wypoczynek, aby „wypoczywać” w kolejce w urzędzie – dodaje niezadowolony lublinianin. – Do niedawna mogłem załatwić takie sprawy w poniedziałek do godz. 17.00, ale tak już nie jest. To jest realny problem, którym warto się zająć.

Na razie nie zanosi się jednak na to, by Urząd Miasta zmienił godziny obsługi interesantów. Ratusz tłumaczy to epidemią.

– Na bieżąco monitorujemy kwestie związane z obsługą mieszkańców, w funkcjonujących już Biurach Obsługi Mieszkańców, w tym wydłużenia godzin ich pracy. Ostateczne decyzje w tej sprawie będą uzależnione od prognoz dotyczących kolejnej fali epidemii – odpowiada Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza.

Dzisiaj mieszkańcy mogą załatwiać swoje formalności w pięciu Biurach Obsługi Mieszkańców: przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a i Wolskiej 11. – W tych lokalizacjach prowadzona jest pełna obsługa spraw realizowanych przez Urząd Miasta Lublin – dodaje Czerwonka. Biura są czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.45 do 15.15. Część pism można też kierować do urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP.