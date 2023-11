Lublin: Dziś ostatni dzień kwesty na cmentarzu przy ul. Lipowej. Padnie rekord?

Zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na najstarszej lubelskiej nekropolii rozpoczęła się w środę. 1 listopada ruch na cmentarzach był największy, stąd kwestarze mieli pełne ręce roboty i tylko tego dnia udało się zebrać 70 tys. zł. W czwartek do puszek trafiło 20 tys. zł. Razem daje to 90 tys. zł, co oznacza wyrównanie wyniku sprzed roku.

- Możemy tylko podziękować mieszkańcom Lublina i gościom, którzy przyjechali z innych miast oraz wszystkim wolontariuszom. Wynik jest bardzo obiecujący. Nie wiem, jak to się skończy, ale mam nadzieję, że przebijemy granicę 100 tys. zł – mówi Agata Koss-Dybała z Radia Lublin, które współorganizuje kwestę ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Lublina. Dotychczasowy rekord pod względem zebranej kwoty padł w 2018 roku, kiedy zebrano 110 tys. zł.

- Ważne, jest to, że tu nie chodzi o to, aby bić rekordy, ale pokazać, że to jest akcja, która się nie starzeje. To już 37. edycja, a wciąż pojawiają się nowi wolontariusze. Dołączą młodzież, przychodzi coraz więcej znanych twarzy. Mieszkańcy traktują to także jako okazję do spotkania z nimi i zamienienia kilku słów. To element budowania tożsamości lokalnej – dodaje Koss-Dybała.

W piątek kwestarzy przy ul. Lipowej będzie można spotkać do godz. 17. Tego dnia pieniądze mają zbierać m.in. aktor i dyrektor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie Redbad Klynstra-Komarnicki, autor kryminałów z Lublinem w tle Marcin Wroński oraz przedstawiciele samorządu: zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach oraz członek zarządu województwa lubelskiego Bartłomiej Bałaban. W środę i czwartek kwestowali m.in. wokalista Krzysztof Cugowski, były żużlowiec Marek Kępa, posłowie Joanna Mucha, Marta Wcisło, Magdalena Filipek-Sobczak i Jacek Czerniak, senator Jacek Trela czy wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Sztab kwesty mieści się w siedzibie Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2. Tam mogą zgłaszać się chcący pomóc w akcji wolontariusze.