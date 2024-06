Joga to coś więcej. Lubelski festiwal na finiszu

- Joga to nie tylko ćwiczenia. Ludzie często myślą, że joga to tylko asany czyli rozciąganie. Tak naprawdę to coś więcej. - mówi Magdalena Adamek Kverneland z Lublin Joga Festiwal. - To jogiczny styl życia czyli zdrowa dieta, relaksacja, nauka redukcji stresu i radzenie sobie z nim. Już wiele tysięcy lat temu jogini wyznaczyli linię zdrowego życia. Rozciągając ciało poruszamy energię w nim,która dzięki temu płynie w nas bardziej harmonijnie, ciało jest bardziej fit. Joga to też część mentalna czyli medytacja, która jest nieodłączną częścią procesu jogi - dodaje.