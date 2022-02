Lublin i Jastków wygrały konkurs Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Na wyznaczonym terenie rozmieszczone mają być urządzenia, które będą na bieżąco zbierać informacje o położeniu dronów. Ma to umożliwić planowanie bezkolizyjnych tras przelotów, co przyda się m.in. do organizacji zdalnych dostaw towarów bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Wyznaczony obszar testowy obejmuje w Lublinie 12 km kwadratowych (prawie całe dzielnice Sławin i Sławinek oraz północną część dzielnicy Szerokie), natomiast w Jastkowie będzie mieć powierzchnię 108 km kwadratowych.