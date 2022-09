Lublin i pech 100-lecia. Zgubił telefon podczas włamania

Kilka dni temu policjanci z Lublina zostali wezwani do piwnicy, do której ktoś się próbował się włamać. Na miejscu mundurowi znaleźli telefon i szybko się zorientowali, że musiał go zgubić sprawca. Zapewne uciekał w popłochu i smartfon mu wypadł.

– W trakcie czynności okazało się, że w smartfonie są zdjęcia skradzionego wcześniej roweru oraz elektronarzędzi. Policjanci bez trudu namierzyli "pechowego" złodzieja – informuje policja.

Sprawcą okazał się 17-latek z powiatu lubelskiego. Został już zatrzymany. - Kryminalni udowodnili mu łącznie 5 przestępstw dotyczących kradzieży i włamań. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty. Wyjaśnił, że mienie ukrył na pobliskich nieużytkach ale zostały mu skradzione – uzupełnia policja.