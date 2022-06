Lublin. Jest decyzja w sprawie otwarcia Słonecznego Wrotkowa

- W związku z dynamiczną pogodą, opadami deszczu i dosyć niskimi temperaturami w ostatnich dniach, do ostatniej chwili czekaliśmy z decyzją o otwarciu kompleksu w pierwszy weekend czerwca - przyznaje Miłosz Bednarczyk, rzecznik MOSiR. - Prognozy na najbliższy weekend są jednak optymistyczne, dlatego ruszamy z nowym sezonem.

Kompleks basenów ma być otwarty w sobotę o godz. 11 i zostanie zamknięty o godz. 19. W takich samych godzinach ma być czynny w niedzielę.

- Jeśli dobra aura będzie utrzymywać się w dalszej części miesiąca, będziemy otwierali Słoneczny Wrotków w kolejne weekendy czerwca - zapowiada Bednarczyk. Od początku wakacji ośrodek ma być czynny codziennie.

Bilety wstępu (ważne przez cały dzień) będą droższe niż przed rokiem. Za normalny zapłacimy 35 zł, dzieci do lat 3 wpuszczane będą bezpłatnie, za dzieci do lat 7 trzeba będzie płacić 12 zł, a bilet dla młodzieży do lat 18 będzie kosztować 23 zł. Poprzednio ceny wynosiły 21 zł dla dorosłych, 7 zł dla dzieci do lat 7 oraz 14 zł dla młodzieży. MOSiR tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania ośrodka.

Na terenie Słonecznego Wtorkową działa pięć basenów i zjeżdżalnie oraz wodny plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu i gastronomia. W tym roku nowością jest boisko do siatkówki plażowej oraz parking dla rowerów.