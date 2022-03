Lublin. Kilka ulic do remontu. Na jednej w końcu będzie asfalt

Zarząd Dróg i Mostów ogłosił trzy przetargi na zaprojektowanie i wykonanie remontów. Na większości ulic prace mają polegać na zdarciu wierzchniej warstwy asfaltu i zastąpieniu jej nową. Jedynie na ul. Mackiewicza właściwie nie ma czego zdzierać

W przypadku ul. Junoszy remont ma dotyczyć prawie 600-metrowego odcinka ulicy pomiędzy posesjami nr 12 i 49. Na oferty od zainteresowanych wykonawców miasto będzie czekać do 11 kwietnia. Firma, której oferta okaże się najlepsza, dostanie 70 dni na wywiązanie się z umowy, z czego prace projektowe mogą trwać nie dłużej niż 30 dni.

Na ul. Furmańskiej remont obejmie około 200 m drogi będącej dojazdem do posesji przy Kowalskiej od numeru 8 do 16, przy pl. Zamkowym (od numeru 2 do 10) oraz przy al. Tysiąclecia 5 i 5a.

Odnawiane będą także chodniki. Również tu termin składania ofert wyznaczono na 11 kwietnia, a prace projektowe mają trwać nie dłużej niż 30 dni od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Z całością zlecenia wykonawca będzie musiał się uporać w ciągu 100 dni, przy czym prace drogowe nie będą mogły się zacząć przed 1 czerwca.

Na Mackiewicza miasto ma wyremontować 422 m drogi. Prace będą polegać na ułożeniu asfaltowego dywanika na niemal całej ulicy. Niemal, bo asfaltu nie będzie na fragmencie o nawierzchni z kostki brukowej w rejonie bloku nr 21.

Zarząd Dróg i Mostów będzie czekać na oferty do 11 kwietnia. Zwycięska firma będzie musiała wykonać zlecenie w 70 dni od zawarcia umowy z miastem.