Lublin: Kolizja na ul. Romera. Jedna osoba trafiła do szpitala

Kierowcy planujący korzystać ze skrzyżowania Romera z Diamentową powinni uważać. Na miejscu dzisiaj wieczorem doszło do kolizji. Zderzyły się dwa francuskie auta: peugeot oraz renault. Na miejsce wezwano policję oraz karetkę pogotowia. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Pas do skrętu z Romera w Diamentową pozostaje zablokowany. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze conajmniej przez godzinę.