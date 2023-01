Lublin. Krwawa kłótnia przy Krężnickiej. Cios nożem w brzuch

– Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności – tak nadkomisarz Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie opisuje sytuację 37-latka z województwa mazowieckiego.

Dodaje, że mężczyzna już został aresztowany na trzy miesiące.

Chodzi o wydarzenia z ulicy Kreżnickiej. W piątek policjanci otrzymali sygnał, że doszło tam do ataku z użyciem noża.

– Mundurowi na miejscu zastali ranionego nożem 35-latka oraz jego żonę. Z relacji mężczyzny wynikało, iż umówił się on tam z 37-latkiem w celu wyjaśnienia spraw osobistych – podaje nadkomisarz.

Spotkanie szybko przerodziło się w przepychankę. Nagle jeden z mężczyzn wyciągnął nóż. Wymachiwał nim i ugodził 35-latka ostrzem w brzuch. Po tym uciekł do hostelu.

– Policjanci niemal natychmiast zatrzymali napastnika. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. W sprawie przesłuchano świadków oraz zebrano dowody. Następnie 37-latek został doprowadzony przez policjantów z 7. komisariatu do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe. Tam mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz nakłaniania do zmiany zeznań w innym postępowaniu – dodaje policjant.