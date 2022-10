Lublin. Medale dla nauczycieli. Lista nagrodzonych

Nagród było kilka, bo to za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także Medale Zasłużony dla Miasta Lublin, Medale Prezydenta Miasta Lublin oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

W czwartek w Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w taki sposób uhonorowano 107 nauczycieli (w tym 33 dyrektorom i 8 wicedyrektorom), kierownikowi świetlicy i kierownikowi kształcenia praktycznego. – W tym roku Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano trzech pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin – podaje Ratusz.

- Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Chciałbym złożyć Wam gratulacje za osiągnięcia i życzyć wdzięczności ze strony podopiecznych i znakomitej współpracy z rodzicami – przemawiał wojewoda Lech Sprawka i tłumaczył, że reforma edukacji prowadzona przez Komisję Edukacji Narodowej była pierwszym na taką skalę przedsięwzięciem. - Które było próbą zapobiegnięcia upadkowi Rzeczypospolitej. Taką rolę przypisano oświacie – pierwsza możliwość ratunku RP. To podkreśla wagę edukacji w tamtym czasie i w latach następnych – uzupełnił.

Prezydent Lublina z kolei dziękował nauczycielom o podkreślał: - Wręczone dziś wyróżnienia i nagrody to wyraz wdzięczności i uznania za zaangażowanie, które owocuje niezmiennie wysokim poziomem lubelskiej oświaty. To odpowiedzialne zadanie, którego nie da się wykonywać bez poczucia misji. Dziękuję za Wasz codzienny trud, ale także gotowość do podejmowanie dodatkowych wyzwań i umiejętność radzenia sobie z sytuacjami wyjątkowymi, których w ostatnich latach nie brakuje

Lista dyrektorów, którzy otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Lublin.