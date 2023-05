Lublin: Mieszkańcy chcą remontu ul. Skautów. Ratusz: Nie teraz

O remont ul. Skautów, jednokierunkowej uliczki osiedlowej na Wieniawie, na początku maja apelował wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Nowak (klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka). Jak podkreślał, o realizację tego zadania od kilku lat zabiegają okoliczni mieszkańcy.

- Niniejsza arteria obecnie znajduje się w „agonalnym stanie” uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie zamieszkującej tam społeczności – pisał w interpelacji do prezydenta. I sugerował, by ul. Skautów wyremontować przy okazji przygotowywanej przebudowy sąsiedniej ul. Popiełuszki.

Z odpowiedzi wynika, że miasto nie ma takich planów. – Na chwilę obecną zadanie nie jest możliwe do wykonania – nie zostawia złudzeń zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk. I wyjaśnia, że jest to spowodowane brakiem pieniędzy w miejskiej kasie, ale i stopniem zaawansowania inwestycji przy ul. Popiełuszki. Tu roboty powinny rozpocząć się lada moment.

- Aktualnie zgłosiliśmy rozpoczęcie prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazaliśmy w ostatnich dniach plac budowy. Kolejnym krokiem będzie opracowanie czasowej organizacji ruchu i rozpoczęcie prac w terenie. Zakładamy, że wykonawca przystąpi do nich w czerwcu – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Drogowcy przebudują odcinek ul. Popiełuszki między ul. Poniatowskiego a Legionową. W planach jest zdarcie starego asfaltu i położenie nowego. Asfaltowe nawierzchnie chodników zostaną zastąpione kostką brukową. Natomiast te, które już są wybrukowane, będą rozebrane i ułożone od nowa z tych samych materiałów. Przebudową objęte mają być skrzyżowania z ul. Skautów, Junoszy i Głowackiego. Przystanek autobusowy przy Domu Pomocy Społecznej (dla pojazdów jadących w stronę ul. Sikorskiego) zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Junoszy. Stanie tu wiata i wyświetlacz pokazujący godziny odjazdu autobusów. Tak samo będzie wyglądał przystanek po przeciwnej stronie ulicy. Przetarg na realizację inwestycji wygrało Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie, które za zlecenie ma otrzymać blisko 5 mln zł. Na przeprowadzenie prac wykonawca zgodnie z umową ma czas do końca września.

Wracając do ewentualnego remontu ul. Skautów, zastępca prezydenta w piśmie do radnego zapowiada, że temat zostanie omówiony podczas najbliższego spotkania z mieszkańcami dzielnicy. Chodzi o zaproponowaną w ubiegłym roku możliwość poszerzenia fragmentu osiedlowej uliczki i przekształcenia go w drogę dwukierunkową, co miałoby ułatwić wyjazd do ul. Popiełuszki.