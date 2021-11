Lublin. Możesz pomóc jeżom

14 A A

(fot. UM Lublin)

Lubelskie przedszkolaki szykują jeżom miejsca do spania. Ratusz zachęca, by zrobić to samo

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować