Lublin. Na Czechowie powstanie nowa placówka dla osób niepełnosprawnych

– Nowa miejska jednostka pomocy społecznej zaoferuje wsparcie dla mieszkańców z niepełnosprawnościami – zapowiada prezydent Krzysztof Żuk. Budynek ma powstać na Czechowie, przy ul. Poturzyńskiej 1.

Parterowy budynek ma być podzielony na dwie części. W jednej będzie sześć jednoosobowych pokoi o powierzchni nie mniejszej niż 15 mkw. Do każdego pokoju przylegać ma łazienka (nie mniejsza niż 5 mkw.) wyposażona we wszystko to, co potrzebne osobom poruszającym się na wózkach. Dwa pokoje mają zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających szczególnego wsparcia, będą mieć pod sufitem specjalne urządzenia do transportu podopiecznych.

Każdy pokój ma mieć dwa wejścia. Jedno z korytarza, drugie pozwalające wyjść do wspólnego ogrodu przed budynkiem. – Teren zielony wokół budynku będzie pełnił funkcję ogrodu, wypoczynkową, rekreacyjną i terapeutyczną – czytamy na liście wymagań stawianych przez miasto projektantom. – Ma być zagospodarowany poprzez wykonanie alejek spacerowych, trawników, rabat, elementów małej architektury ogrodowej.

Druga część budynku, dzienna, ma uwzględniać pokój pobytu dziennego, salę do zajęć grupowych i indywidualnych, salę do fizjoterapii, pokój medyczny oraz pokój wyciszeń. Pokój dzienny ma łączyć rolę jadalni z funkcją miejsca odpoczynku między zajęciami. – Świetlica będzie również miejscem spotkań integracyjnych nie tylko z mieszkańcami Centrum, ale również z zapraszanymi gośćmi – zapisano w programie użytkowym obiektu.

Urząd Miasta szuka już firmy, która najpierw zaprojektuje i zbuduje nowy obiekt zgodnie z wymaganiami stawianymi przez miasto. Ratusz wymaga dbałości o szczegóły, choćby takie, jak niestosowanie połyskujących materiałów, aby nie zaszkodzić osobom z dysfunkcjami wzroku.

– Nowa placówka powinna powstać w ciągu dwóch lat – zapowiada Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Zapewni wsparcie dla 6 osób w formie pobytu całodobowego i dla 14 osób w formie pobytu dziennego: przez 7 dni w tygodniu po 8 godzin.

Placówka nie będzie duża, ma jak najmniej przypominać instytucję. – Będzie ukierunkowana na budowanie atmosfery jak najbardziej zbliżonej do warunków domowych – podkreśla Monika Lipińska, zastępca prezydenta ds. społecznych. Ośrodek ma zatrudniać m.in. terapeutę, psychologa, instruktorów i opiekunów. – Mieszkańcy i podopieczni otrzymają odpowiednie wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, a także rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.