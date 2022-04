Lublin. Na kościoły i dawne hangary lotnicze. Miasto podzieliło pieniądze na zabytki

Władze Lublina co rok przyznają dotacje, które mają pomóc właścicielom zabytków w ich konserwacji i restauracji. Na takie wsparcie Ratusz przeznaczył tym razem 400 tys. zł. – Tyle samo było w zeszłym roku – mówi Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków.

Przy dzieleniu pieniędzy obowiązuje zasada, że dotację dostaje każdy, kto złożył poprawny wniosek.

Druga zasada jest taka, że każdy otrzymuje wsparcie stanowiące ten sam procent kosztów planowanych prac konserwatorskich. W tym roku dotacje mają pokrywać niecałe 10 proc. kosztów.

– To kwoty zdecydowanie za małe w stosunku do potrzeb, ale sytuacja budżetu miasta jest taka a nie inna – ubolewa Mącik. W zeszłym roku dotacje pokrywały około 12 proc., ale wcześniej zdarzały się lata, gdy miasto pokrywało nawet jedną trzecią kosztów prac konserwatorskich.

Największą z tegorocznych dotacji (niecałe 136 tys. zł) ma dostać parafia pw. św. Jakuba Apostoła przy Głuskiej 145. Tu dofinansowana będzie konserwacja trzech ołtarzy oraz prace przy konserwacji monochromii i lamperii ścian w zakrystiach.

Druga co do wielkości dotacja (prawie 50 tys. zł) trafi do spółki Elmax. Miasto wesprze tak remont elewacji, pokrycie i ocieplenie dachu, wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2.

Niewiele mniej (blisko 49 tys. zł) trafi na prace w kościele pw. św. Ducha przy Krakowskim Przedmieściu 1. To pomoc w drugim etapie prac konserwatorskich w prezbiterium. Chodzi m.in. o sztukaterie, ołtarz główny i polichromowane wysklepki.

Miejskie pieniądze trafią też do Metropolitalnego Seminarium Duchownego (47 tys. zł) z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w „Sali Zielonej” w dawnym klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6.

Ponad 39 tys. zł z kasy miasta ma trafić do Mariusza Mojskiego, właściciela kamienicy przy ul. Kowalskiej 9. Dotacja ma ułatwić wymianę stropów i podbicie fundamentów na ścianie wschodniej i południowej, remont dachu i elewacji kamienicy.

Miasto zamierza też wyłożyć prawie 33 tys. zł na prace w pobernardyńskim kościele przy ul. Bernardyńskiej 5. Tutaj mowa jest o konserwacji złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony.

Ponad 16 tys. zł dostanie kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy Narutowicza 6. To dotacja do konserwacji tablicy upamiętniającej rocznicę powstania styczniowego, epitafium Ignacego Wolanowskiego, klęcznika, fotela, przenośnego ołtarzyka, krucyfiksu oraz ramy do obrazu.

Podobną kwotą miasto wesprze wzmocnienie fundamentów w budynku frontowym kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Peowiaków 4. Dotacja trafi na konto ADM „Śródmieście”.

Niemal 11 tys. zł przeznaczono na kamienicę Rynek 6/Grodzka 1. Dotacja ma pomóc Krzysztofowi Madejskiemu w rekonstrukcji polichromii na stropie, prace badawcze i przygotowanie projektu polichromii stropu, wykonanie podłogi, rekonstrukcję malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 103.

Wykaz miejskich dotacji zamyka kamienica przy Misjonarskiej 18 z wymianą stolarki okiennej. Miasto ma wesprzeć te prace kwotą blisko 3 tys. zł.

Podział funduszy musi być jeszcze zatwierdzony przez Radę Miasta, która zajmie się tą sprawą na najbliższym, czwartkowym posiedzeniu.