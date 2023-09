Lublin. Nowy sklep czeka na dojazd. Kiedy otwarcie?

Nowy obiekt powstał przy ul. Gospodarczej 34, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Mełgiewską. Stanął na działce, na której przez wiele lat stały budynki zajmującej się produkcją m.in. pras hydraulicznych i podnośnikach, istniejącej od 1944 roku spółki Współpraca. Na jego „tyłach” znajdują się grunty od lat pełniące funkcję handlową. Działają tu sklepy sieci E.Leclerc, Biedronka czy Jula.

Sklep jest już gotowy, trwają prace wykończeniowe w jego wnętrzu. Powstał już także parking, ale brakuje jeszcze dojazdu. W miejscu dotychczasowego wjazdu powstał chodnik, a nowy został zaprojektowany ok. 100 metrów dalej.

Okazuje się, że dopiero w sierpniu do Ratusza wpłynął wniosek o zgodę na przebudowę fragmentu ul. Gospodarczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mełgiewską. Ta inwestycja jest warunkiem, jaki inwestor musi spełnić w ramach zawartej z miastem umowy, by zapewnić obsługę komunikacyjną nowego sklepu.

- W ramach zadania planowana jest rozbudowa ul. Gospodarczej na odcinku o długości 112 metrów (od skrzyżowania z ul. Mełgiewską do zjazdu na teren działki, na której realizowany jest obiekt – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Prace mają polegać m.in. na poszerzeniu jezdni, wykonaniu obustronnych chodników i ścieżki rowerowej po jednej stronie ulicy oraz przebudowie oświetlenia. Zgodnie z umową roboty mają być wykonane do końca 2025 roku. - Wszystko wskazuje jednak na to, że zadanie zostanie rozpoczęte jeszcze w tym roku – przewiduje urzędniczka.

Sieć nie odpowiedziała na nasze pytanie dotyczące terminu przeprowadzenia planowanych prac drogowych. Nie informuje też jeszcze, kiedy przy ul. Gospodarczej klienci będą mogli zrobić pierwsze zakupy.

- Jest za wcześnie, abyśmy mogli przekazać termin otwarcia do wiadomości publicznej. Przyjęliśmy zasadę, że datę komunikujemy zawsze w momencie, kiedy mamy stuprocentową pewność, co do tego, że nie ulegnie ona zmianie. Możemy jednak poinformować, że planujemy otwarcie nowego sklepu w Lublinie jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie nastąpi to w czwartym kwartale – zapowiada Luiza Urbańska z biura prasowego Aldi.

Będzie to piąty sklep niemieckiej sieci w Lublinie. Cztery dotychczasowe otwarto przy ul. Sendlerowej (na działce u zbiegu ulic Zelwerowicza i Poligonowej na pograniczu dzielnic Sławin i Czechów), al. Spółdzielczości Pracy na Czechowie, ul. Nałkowskich na Wrotkowie i ul. Jana Pawła II na Węglinie. Piąty działa przy ul. Piaseckiej w Świdniku, tuż za granicą Lublina na przedłużeniu ul. Franczaka „Lalka”. W województwie lubelskim zakupy w Aldi można zrobić także w Puławach i Białej Podlaskiej.