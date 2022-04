Lublin odzyska nocne autobusy

Nocne linie N1, N2 i N3 nie kursują od 20 grudnia. Od tamtej pory na ulicach pojawiły się tylko raz, w noc sylwestrową. Nie przywrócono ich, mimo zniesienia obostrzeń tłumaczonych przez rząd pandemią Covid-19.

Za dwa tygodnie kursowanie nocnych linii ma być wznowione.

- Już od połowy maja wraca komunikacja nocna w naszym mieście - informuje Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. - Popandemiczny czas przyniósł stabilizację na rynku pracy, również na rynku pracy zmianowej. W maju rozpoczyna się też okres obfitujący w wydarzenia społeczno-kulturalne, takie jak Noc Kultury, Noc Muzeów czy Carnaval Sztukmistrzów.

Nocna komunikacja powraca jednak w okrojonej wersji. Autobusy linii N1, N2 i N3 mają kursować raz na godzinę i to wyłącznie w weekendy. - W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę - precyzuje Białach. Dlaczego rozkład będzie tak skromny? Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy to mniejszymi funduszami na utrzymanie komunikacji miejskiej. - To negatywny skutek pandemii.

ZTM nie precyzuje jeszcze tego, w jakich godzinach mają kursować nocne linie. - Jest na to jeszcze za wcześnie - stwierdza Monika Białach.

Linia N1 będzie kursować z ul. Żeglarskiej przez Nałkowskich, Romera, Diamentową, Krochmalną, Jana Pawia II, os. Widok, Filaretów, Zana, Nadbystrzycką, Narutowicza, pl. Wolności, Bernardyńską, Królewską, Lubartowską, Obywatelską, Chodźki, Gębali, Szeligowskiego, Północną Lipińskiego, Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich i Elsnera do pętli Choiny.

Linia N2 pojedzie z Gęsiej przez Jana Pawła II, Armii Krajowej, Orkana, Roztocze, al. Kraśnicką, Bohaterów Monte Cassino, Wileńską, Głęboką, Sowińskiego, Al. Racławickimi, Lipową, Okopową, pl. Wolności, Bernardyńską, Królewską, Lubartowską, al. Tysiąclecia, Lwowską, al. Andersa, Mełgiewską, Gospodarczą, Hutniczą, Łęczyńską, Drogą Męczenników Majdanka, Grabskiego, al. Witosa i Doświadczalną do pętli Felin, skąd wybrane kursy wydłużone są do Świdnika.

Linia N3 ma trasę zaczynającą się obok Skansenu, skąd autobus pojedzie przez Sławinkowską, Willową, Ducha, al. Solidarności, al. Warszawską, Al. Racławickimi, Lipową, Okopową, Narutowicza, pl. Wolności, Bernardyńską, Zamojską, Lubelskiego Lipca '80, Kunickiego, Nowy Świat, Smoluchowskiego, Herberta, Zemborzycką, Kunickiego i Abramowicką do pętli Abramowice.