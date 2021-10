Lublin poczeka dłużej na wyniki budżetu obywatelskiego

Głosowanie nad podziałem budżetu obywatelskiego trwało od 23 września do 10 października. Dzień po jego zakończeniu Urząd Miasta informował, że „pod koniec października poznamy pełne wyniki głosowania”.

Okazuje się, że zwycięskie projekty będą ogłoszone kilka dni później. Urzędnicy tłumaczą to przedłużającym się liczeniem głosów oddanych na papierowych kartach.

– W tym roku większa liczba mieszkańców wybrała w głosowaniu tradycyjną metodę poprzez wypełnienie papierowej karty i wrzucenie jej do urny w punktach do głosowania. Podczas poprzedniej edycji tą drogą głos oddało około 1100 osób, natomiast w tym jest to liczba niemal trzykrotnie większa – wyjaśnia Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. – To wydłuża czas zliczania głosów oddanych tradycyjną metodą oraz rejestrowania ich w systemie elektronicznym. Planuje się zakończenie tych prac do końca października, tak, aby w pierwszych dniach listopada ogłosić wyniki.

W budżecie obywatelskim na rok 2022 ma się znaleźć 12,5 mln zł na projektu wybrane w niedawnym głosowaniu oraz 2,5 mln zł na realizację zaległych projektów z wcześniejszych lat.