Lublin. Przedostatni dzień Carnavalu Sztukmistrzów. Czego nie przegapić? [zdjęcia]

Sobotnią wizytę na Carnavalu Sztukmistrzów najlepiej zaplanować sobie tak, jakby jutra miało nie być. Prognozy pogody przewidują na niedzielę opady deszczu, które mogą nie tyle utrudnić, co wręcz uniemożliwić niektóre występy. Jeżeli więc napotkani znajomi gorąco polecają jakiegoś artystę, lepiej nie odkładać jego oglądania na niedzielę. Prognozy mogą się nie sprawdzić, ale jeśli deszcz nie spadnie, to zostanie jeszcze sporo okazji do oglądania sztukmistrzów, którzy przyjechali do nas z wielu krajów, nawet tak odległych jak Filipiny czy Chile.

Wybierając się w sobotę na festiwal warto zarezerwować sobie czas na obejrzenie spektaklu „L’Oca” w wykonaniu francuskiego tria Cie Mesdemoiselles, który można zobaczyć na Błoniach pod Zamkiem, bo tego widowiska nie ma już w niedzielnym programie. Chociaż można tu podziwiać zwinność i gibkość artystek, to ich spektaklowi zdecydowanie bliżej do teatru niż do cyrku. Widzowie znający język angielski wyniosą również sporo treści, chwilami gorzkiej, chwilami smutnej. Aby ten spektakl zobaczyć trzeba się zapuścić na Błonia bliżej targowiska niż pl. Zamkowego.

Dzisiaj widzowie będą mieć też ostatnią szansę na obejrzenie widowiska „Jump Cut” w wykonaniu Double Take Cinematic Circus. Wystarczy przyjść na pl. Litewski na godz. 18 (wypatrujcie dużej kanapy).

Ostatni dzień w naszym mieście będzie dziś również występować polski duet Rympau Duo, który o godz. 18 wjedzie swoim autem na plac przed Centrum Kultury. Można się po nich spodziewać popisowej sprawności fizycznej, efektownej żonglerki, dużo humoru i przede wszystkim dobrego kontaktu z publicznością.

Tylko dzisiaj można się jeszcze załapać na komediowe widowisko „Balaton 1982” (godz. 16 przed Centrum Kultury). Tu widzowie zobaczą perypetie pewnej pary, która w czasach socjalizmu wybiera się nad jezioro. On będzie o nią zazdrosny, nie bez powodu, bo ona będzie mizdrzyć się do innego wczasowicza.

W sobotnim programie warto zwrócić uwagę na występ argentyńskiego duetu Menayeri Circo (przed pedetem o godz. 15 i 19), widzom z małymi dziećmi (warto przyjść wcześniej i siąść z przodu) może się spodobać Andy Spigola (o godz. 17 na pl. Krąpca u zbiegu Radziwiłłowskiej i Staszica, o godz. 20 przed Centrum Kultury).

Wszystkie wymienione powyżej widowiska są bezpłatne, w programie jest ich więcej, dodatkowo jest też kilka spektakli biletowanych. Program można znaleźć na stronie carnavallublin.eu, a w wersji papierowej można go otrzymać na stoisku na pl. Litewskim (bliżej pomnika Unii Lubelskiej).